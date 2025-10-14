Кадыров сообщил о пресечении попыток ВСУ провести контратаки в Сумской области

Глава Чечни рассказал, что нескольких солдат противника взяли в плен

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Подразделение "Ахмат-Чечня" пресекло попытки ВСУ провести контратаки по захвату позиций в Сумской области с помощью артиллерийских систем и ударных БПЛА. Об этом сообщил глава региона Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

"Штурмовые группы ВСУ заходили и пытались овладеть позициями подразделений 1434-го полка "Ахмат-Чечня" и полка 1443 с различных направлений, в бой были отправлены подразделения 225 ошп и 71 оебр ВСУ. <…> За пять дней попыток контратак противник бросил в бой 8 штурмовых групп, безвозвратно потерял 25 военнослужащих, до 5 военнослужащих ВСУ были ранены и отступили, остальные сдались в плен", - написал Кадыров.

По его словам, передвижение подразделений противника вскрывали операторы БПЛА, благодаря чему по штурмовым группам наносилось комплексное огневое поражение из танков, минометов, расчетов АГС, а также ударами FPV-дронов.

"Следом подразделения полка настигали военнослужащих ВСУ, которые при оказании сопротивления уничтожались на месте в стрелковом бою. Были и те, кто проявил благоразумие и сдался в плен", - добавил он.