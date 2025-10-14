ВС РФ уничтожили три пункта управления БПЛА и пункт временной дислокации ВСУ

Также севернее Клебан-Быкского водохранилища операторы Южной группировки ликвидировали НТРК противника

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск ликвидировали три пункта управления беспилотниками и пункт временной дислокации украинских боевиков на константиновском направлении. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"На константиновском направлении в районе населенного пункта Иванополье операторами БПЛА мотострелкового соединения 150-й гвардейской мотострелковой дивизии Южной группировки войск в ходе ведения воздушной разведки и наблюдения за местностью в темное время суток обнаружены три пункта управления БПЛА и один пункт временной дислокации ВСУ. Для оперативного уничтожения выявленных целей были задействованы расчеты ударных БПЛА и 152-мм гаубиц "Мста-Б" мотострелкового соединения 150-й гв. мсд Южной группировки войск, которые уничтожили объекты врага", - говорится в сообщении.

Также в военном ведомстве рассказали о боевой работе группировки севернее Клебан-Быкского водохранилища. Так, в темное время суток операторами беспилотников был замечен октокоптер R-18, он был уничтожен ударным FPV-дроном. Кроме того, в светлое время суток при осмотре района предполагаемого расположения подразделений противника расчеты ударных БПЛА выявили и уничтожили две антенны, используемые военнослужащими ВСУ для управления дронами.

"В ходе дальнейшего наблюдения за местностью операторы БПЛА Южной группировки также обнаружили наземный транспортный робототехнический комплекс ВСУ, при помощи которого подразделения противника пытались организовать снабжение личного состава на линии боевого соприкосновения. В результате применения ударного FPV-дрона НТРК противника уничтожены", - добавили в министерстве.