В Херсонской области дрон ВСУ атаковал грузовик
11:36
ГЕНИЧЕСК, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины FPV-дроном атаковали грузовой автомобиль в Каховском округе Херсонской области, водитель получил осколочные ранения. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.
"В районе села Каменка вэсэушным FPV-дроном атакован гражданский грузовой автомобиль. <...> В результате удара водитель получил осколочные ранения", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.
Филипчук добавил, что в результате украинской атаки машина уничтожена.