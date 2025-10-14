В Херсонской области дрон ВСУ атаковал грузовик

Водитель получил осколочные ранения

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал главы Каховского муниципального округа Херсонской области Павла Филипчука/ ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины FPV-дроном атаковали грузовой автомобиль в Каховском округе Херсонской области, водитель получил осколочные ранения. Об этом сообщил глава округа Павел Филипчук.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"В районе села Каменка вэсэушным FPV-дроном атакован гражданский грузовой автомобиль. <...> В результате удара водитель получил осколочные ранения", - написал Филипчук в своем Telegram-канале.

Филипчук добавил, что в результате украинской атаки машина уничтожена.