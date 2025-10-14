Украинский пленный рассказал об атаке на него дронов ВСУ

Владимир Жовновский подчеркнул, что не хочет возвращаться на Украину в результате обмена и хотел бы остаться в России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Военнопленный из 225-го отдельного штурмового полка ВСУ Владимир Жовновский рассказал об атаке на него украинских дронов. Соответствующее видео есть в распоряжении ТАСС.

"FPV[-дроны] на меня сбрасывали. Свои же FPV[-дроны] сбрасывали. Дроны сбрасывали гранаты. Первый раз с этим столкнулся <...>. Просто FPV[-дроны] нацелено бомбят тех, кто в плен сдался. Бывало уже два случая <...>. FPV[-дрон] именно нацелено на пленных целится", - сказал пленный.

Ранее ТАСС публиковал несколько видео с участием Жовновского. Он был судим за кражи и провел в зонах лишения свободы 11 лет. Осенью 2024 года был мобилизован. Так, Жовновский за время своей службы в рядах ВСУ три раза пытался бежать из части перед тем, как его отправили в Донбасс. Кроме того, он подчеркивал, что не хочет возвращаться на Украину в результате обмена и хотел бы остаться в России. По словам пленного, все его родственники сейчас живут в Мелитополе.