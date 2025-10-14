Реклама на ТАСС
Статья

Поврежденные дома и 40 БПЛА. Что известно о ночной атаке на регионы РФ

Редакция сайта ТАСС
06:15
© Андрей Рубцов/ ТАСС

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

В Тамбовской области в результате атаки вражеских БПЛА повреждения получили несколько частных домов.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

  • Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
  • По данным ведомства, 17 БПЛА сбили над Белгородской областью, 12 - над Воронежской областью, по 3 - над Нижегородской областью и акваторией Черного моря, по 2 - над Тамбовской областью и Республикой Крым, а также 1 - над Курской областью.

Последствия

  • Жилые частные дома и припаркованные автомобили получили повреждения в результате атаки БПЛА в Первомайском округе Тамбовской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Евгений Первышов.
  • В настоящий момент на месте инцидента работают все необходимые службы.
  • Размер ущерба мирным жителям уточняется.

Работа аэропортов

  • Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов вводились в аэропорту Нижнего Новгорода.
  • На данный момент их сняли.
 
