Поврежденные дома и 40 БПЛА. Что известно о ночной атаке на регионы РФ
Редакция сайта ТАСС
06:15
Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.
В Тамбовской области в результате атаки вражеских БПЛА повреждения получили несколько частных домов.
ТАСС собрал основное о последствиях.
Масштаб
- Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 17 БПЛА сбили над Белгородской областью, 12 - над Воронежской областью, по 3 - над Нижегородской областью и акваторией Черного моря, по 2 - над Тамбовской областью и Республикой Крым, а также 1 - над Курской областью.
Последствия
- Жилые частные дома и припаркованные автомобили получили повреждения в результате атаки БПЛА в Первомайском округе Тамбовской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Евгений Первышов.
- В настоящий момент на месте инцидента работают все необходимые службы.
- Размер ущерба мирным жителям уточняется.