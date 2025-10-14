Статья

Поврежденные дома и 40 БПЛА. Что известно о ночной атаке на регионы РФ

Российские средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над российскими регионами и Черным морем, сообщили в Минобороны РФ.

В Тамбовской области в результате атаки вражеских БПЛА повреждения получили несколько частных домов.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб

Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами, сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, 17 БПЛА сбили над Белгородской областью, 12 - над Воронежской областью, по 3 - над Нижегородской областью и акваторией Черного моря, по 2 - над Тамбовской областью и Республикой Крым, а также 1 - над Курской областью.

Последствия

Жилые частные дома и припаркованные автомобили получили повреждения в результате атаки БПЛА в Первомайском округе Тамбовской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Евгений Первышов.

В настоящий момент на месте инцидента работают все необходимые службы.

Размер ущерба мирным жителям уточняется.

Работа аэропортов