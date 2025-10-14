В Тамбовской области при атаке вражеских БПЛА повреждены несколько частных домов

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 14 октября. /ТАСС/. Жилые частные дома повреждены в результате атаки вражеских БПЛА в Первомайском округе Тамбовской области, пострадавших нет. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов.

"В результате террористической атаки БПЛА киевского режима в Первомайском округе Тамбовской области получили незначительные повреждения несколько частных домов (в большинстве выбиты стекла) и припаркованных автомобилей. Пострадавших нет", - сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

На месте инцидента работают все необходимые службы. Размер ущерба мирным жителям уточняется. "Поручил оказать владельцам пострадавших домовладений помощь на восстановление", - сообщил Первышов.

Ранее Минобороны России сообщило, что минувшей ночью над территорией Тамбовской области были сбиты два беспилотных летательных аппарата.