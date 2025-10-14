Над регионами России за ночь сбили 40 украинских БПЛА

Из них 17 аппаратов уничтожили в Белгородской области

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над регионами РФ и Черным морем за ночь. Об этом сообщили в Минобороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 17 БПЛА - над территорией Белгородской области, 12 БПЛА - над территорией Воронежской области, по 3 БПЛА - над территорией Нижегородской области и над акваторией Черного моря, по 2 БПЛА - над территориями Тамбовской области и Республики Крым и 1 БПЛА - над территорией Курской области", - сказали в ведомстве.