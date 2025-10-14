В Херсонской области ВС РФ отразили атаку дронов и безэкипажных катеров

Противник произвел комбинированную атаку, сообщил разведчик подразделения группировки войск "Днепр" с позывным Сухой

ГЕНИЧЕСК, 14 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие отразили атаку дронов и безэкипажных катеров (БЭК) ВСУ в Херсонской области. Об этом сообщил ТАСС разведчик подразделения группировки войск "Днепр" с позывным Сухой.

"Несли боевое дежурство. Поступила команда о стопроцентной боевой готовности. Естественно, мы не растерялись, сразу же экипировались полностью и ожидали чего-либо. Думали, что мало ли какой-то налет дронов будет. По итогу получилось так, что противник произвел комбинированную атаку. А именно подлетел с одной стороны дрон-корректировщик, так называемая "Баба-яга", только четырехлопостная со сбросами. И с воды подошли БЭКи противника. БЭКи были снаряжены РСЗО, и при корректировке БПЛА они наносили удары по посту. Один из наших бойцов не растерялся и из стрелкового оружия сбил дрон-корректировщик", - сказал он, уточнив, что дрон не было видно, так как была ночь. По его словам, боец ориентировался на звук, и ему удалось его сбить.

Разведчик с позывным Коба добавил, что, помимо корректировщика, было еще несколько дронов, но атаку отразить удалось. По его словам, чудом не взорвались термобары у двух дронов. "Господь Бог, скорее всего, оберегает", - подчеркнул Коба.