Средства ПВО РФ сбили за сутки 195 беспилотников самолетного типа ВСУ

Также были уничтожены 10 управляемых авиационных бомб

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО сбили за сутки 10 управляемых авиационных бомб и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 10 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 195 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - информировали в ведомстве.

По его данным, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 667 самолетов, 283 вертолета, 90 139 беспилотных летательных аппаратов, 631 зенитный ракетный комплекс, 25 498 танков и других боевых бронированных машин, 1,6 тыс. боевых машин реактивных систем залпового огня, 30 446 орудий полевой артиллерии и минометов, 43 922 единицы специальной военной автомобильной техники.