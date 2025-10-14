ВС РФ "Геранями" поразили пункт дислокации ВСУ в Черниговской области
Редакция сайта ТАСС
10:44
МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы РФ с помощью БПЛА "Герань-2" поразили пункт временной дислокации подразделения ВСУ в районе населенного пункта Поповка Черниговской области.
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На опубликованных ведомством кадрах видно скопление украинских солдат на улице возле автомобилей и уничтожение самого пункта временной дислокации в частных домах.