ТАСС: ВСУ на рубцовском направлении потеряли до 100 военных из-за комбрига

В российских силовых структурах сообщили, что "новый комбриг Дмитрий Рогозюк устроил мясорубку для 60-й ОМБР"

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Потери 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ на рубцовском направлении при контратаках из-за неграмотных действий комбрига составили до 100 военных убитыми и ранеными. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Новый комбриг Дмитрий Рогозюк устроил мясорубку для 60-й ОМБР ВСУ. За последнюю неделю штурмовые отряды бригады раз 20 пытались биться лбом о наступательную волну 20-й армии группировки войск "Запад". Только по предварительным подсчетам в бессмысленных и неподготовленных контратаках Рогозюк уничтожил свыше 50 боевиков, еще примерно столько же солдат остались ранеными", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что Рогозюк - соратник украинского националиста, основателя запрещенной в РФ террористической организации "Азов" и командир 3-й штурмовой бригады ВСУ Андрея Билецкого.