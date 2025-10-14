Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Европа и Украина не получат Tomahawk до конца СВО

Он также отметил, что ВС РФ добиваются "невероятных успехов" в ДНР

НЬЮ-ЙОРК, 14 октября. /ТАСС/. Европейские страны и Украина не смогут получить американские крылатые ракеты Tomahawk в течение нескольких лет, даже если Евросоюз будет готов за них заплатить. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ высокого ранга, готовивший и проводивший ранее разведбрифинги для американских лидеров, Рэй Макговерн.

"Вероятно, поставок Tomahawk Европе не будет, если она сможет за них заплатить, в течение двух или трех лет. К тому моменту война уже закончится", - заявил Макговерн в прямом эфире на YouTube-канале Judging Freedom 13 октября.

Экс-сотрудник ЦРУ также отметил, что ВС РФ добиваются "невероятных успехов" в ДНР. По его мнению, Россия победит в украинском конфликте задолго до того, как ракеты могли бы быть переданы Европе.

Tomahawk для Киева

Ранее Трамп заявил о том, что до принятия окончательного решения о передаче Киеву Tomahawk, ему, вероятнее всего, следует обсудить это с президентом РФ Владимиром Путиным. 6 октября американский лидер сообщал, что фактически принял решение о возможности передачи ракет Tomahawk украинской стороне, но не пояснил, в чем оно заключается.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно, и предупредил, что "это будет означать абсолютно новый, качественно новый этап эскалации, в том числе в отношениях между Россией и Соединенными Штатами".

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в случае поставок Киеву Tomahawk потребуется адекватный ответ со стороны Москвы.