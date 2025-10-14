ТАСС: командиры ВСУ избивают военных, чьи родственники жалуются на горячую линию

В российских силовых структурах сообщили, что мобилизованным в украинской армии им не дают отпуска, месяцами держат на позициях, а на атаку они отправляются в первых рядах

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Командиры ВСУ избивают мобилизованных военнослужащих, чьи родственники звонят на горячую линию с жалобами. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Там отметили, что мобилизованным в украинской армии им не дают отпуска, месяцами держат на позициях, а на атаку они отправляются в первых рядах. К недовольным же руководство ВСУ применяет различные санкции "от ареста до обнуления", нередко командиры также заставляют мобилизованных отдавать им часть зарплаты.

"Родственники пытаются бороться с этой порочной практикой путем звонков на горячую линию, но и против этого украинское командование нашло управу. Тех, чьи родственники обратились на горячую линию, просто избивают, и это в лучшем случае", - подчеркнул собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что за последние годы в ВСУ сформировалось четкое разделение на "добровольцев" и "мобилизованных". По мнению собеседника агентства, этому способствовала политика командования, что мобилизованные насильно становятся людьми второго сорта, в то время как к подписавшим контракт отношение гораздо лучше.