В Харьковской области расширили зону принудительной эвакуации под Купянском

В нее войдут 27 населенных пунктов Великобурлукской общины, 6 в Ольхуватской и 7 в Шевченковской

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Власти Украины расширили зону принудительной эвакуации гражданского населения в Купянском районе Харьковской области. Об этом сообщил глава региональной администрации Олег Синегубов.

"Расширяем зону обязательной эвакуации семей с детьми из Купянского района", - написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, эвакуация коснется 27 населенных пунктов Великобурлукской общины, 6 в Ольхуватской и 7 в Шевченковской.

7 октября Синегубов сообщил, что проведение принудительной эвакуации из Купянска значительно усложнилось, власти Харьковской области уже не справляются без содействия ВСУ. Местные власти на Украине объявляют об эвакуации довольно часто из-за приближения линии фронта.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал ТАСС, что командование ВСУ столкнулось с серьезным осложнением оперативно-тактической обстановки в Купянске и нарушением логистических путей для снабжения войск. Как заявила ранее депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, ВСУ вскоре оставят город Купянск в Харьковской области, теперь это уже вопрос времени.

В российских силовых структурах на основе данных радиоперехватов фиксируют, что украинские военнослужащие на этом участке отказываются выдвигаться на позиции и подготовить укрепления из страха быть ликвидированными.