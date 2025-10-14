Дроноводы группировки "Центр" поразили огневые точки, ПУ БПЛА и живую силу ВСУ

Российские бойцы точным ударом FPV-дронов обрушили часть здания, уничтожив 6-7 операторов беспилотников противника

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Операторы БПЛА Центральной группировки войск уничтожили пункт управления (ПУ) с расчетом БПЛА, огневые точки с личным составом ВСУ на красноармейском направлении. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Расчет ударных FPV-дронов самолетного типа "Молния-2" 7-го отдельного полка беспилотных систем группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления и операторов БПЛА формирований ВСУ, укрывавшихся в здании одного из населенных пунктов на подступах к Красноармейску Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что в результате точного удара FPV-дронов часть здания обрушилась, а находившиеся внутри операторы и техническое оборудование были уничтожены. По словам оператора БПЛА Дмитрия Шушакова, в уничтоженном пункте управления было примерно 6-7 операторов.

В ведомстве также рассказали об уничтожении операторами дронов спецназа группировки "Центр" во взаимодействии со штурмовыми подразделениями огневых точек и живой силы ВСУ на красноармейском направлении. "В ходе боевой работы штурмовые подразделения передали расчетам ударных дронов батальона специального назначения координаты месторасположения пехоты противника, в том числе предпринимавшей попытку проведения ротации на линии боевого соприкосновения. Получая корректировки и ориентиры от штурмовых групп с земли, военнослужащие успешно уничтожили все выявленные вражеские цели", - сказали в Минобороны.

Там отметили, что слаженное взаимодействие операторов беспилотников со штурмовыми подразделениями обеспечивает постепенное вытеснение противника с занятых позиций. Прицельные удары с воздуха открывают наступающим подразделениям группировки безопасный коридор для дальнейшего продвижения в глубину обороны ВСУ.