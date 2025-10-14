Танкисты Северной группировки поразили опорные пункты, технику и живую силу ВСУ

В ходе выполнения боевых задач операторы разведывательных дронов обнаружили замаскированные опорные пункты ВСУ и передали координаты танковому подразделению

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Экипажи Т-72Б3М Северной группировки войск уничтожили опорные пункты, технику и личный состав ВСУ на Харьковском направлении, сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Экипажи танков Т-72Б3М группировки войск "Север" в зоне проведения СВО на Харьковском направлении точечными выстрелами уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу ВСУ в лесном массиве", - говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что в ходе выполнения боевых задач операторы разведывательных дронов обнаружили замаскированные опорные пункты ВСУ и передали координаты танковому подразделению. Экипаж Т-72Б3М выдвинулся на закрытую огневую позицию и нанес поражение осколочно-фугасными снарядами объектам и живой силе ВСУ. Стрельба велась по навесной траектории. Объективный контроль с БПЛА позволил командиру танкового подразделения точно скорректировать наводчика на цель, тем самым обеспечив высокую точность попаданий.