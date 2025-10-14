Расчеты FPV-дронов уничтожили беспилотники ВСУ в Днепропетровской области

Разведывательные БПЛА противника уничтожали с помощью сброса веревки, а тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга" поражали ударами FPV-дронов

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Расчеты FPV-дронов группировки войск "Восток" уничтожили разведывательные и тяжелые ударные беспилотники ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторами дронов, отвечающих за противодействие беспилотным летательным аппаратам в зоне ответственности группировки войск "Восток", обнаружены и нейтрализованы воздушные цели различного класса - от легких разведывательных квадрокоптеров до тяжелых ударных летательных аппаратов", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что уничтожение разведывательных квадрокоптеров ВСУ производилось сбросом на них веревки с беспилотника, что приводило к запутыванию винтов и последующему падению. В свою очередь тяжелые гексакоптеры типа "Баба-яга" поражались ударами FPV-дронов-камикадзе.