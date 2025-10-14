Операторы FPV-дронов уничтожили САУ М109 "Паладин" и гаубицу М198 ВСУ в ДНР

Орудия противника были замаскированы на своих огневых позициях

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Операторы FPV-дронов отряда беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку М109 "Паладин" и гаубицу М198 ВСУ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы FPV-дронов отряда беспилотных систем Южной группировки войск уничтожили две артиллерийские системы американского производства в районе населенного пункта Константиновка. Самоходная артиллерийская установка М109 "Паладин" и гаубица М198 были замаскированы на своих огневых позициях. Благодаря грамотным действиям наших военнослужащих орудия производства США были поражены ударными дронами", - информировали в ведомстве.

Там также сообщили, что в лесном массиве севернее Клебан-Быкского водохранилища операторами БПЛА обнаружен и уничтожен замаскированный квадроцикл, который использовался для передвижения расчетом беспилотников противника.