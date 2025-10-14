Операторы БПЛА сорвали ротацию ВСУ в Днепропетровской области

Бойцы ВС РФ пресекли попытку усиления переднего края и обеспечили благоприятные условия для дальнейшего продвижения вглубь обороны противника

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки войск "Восток" уничтожили танк, бронетранспортер M113 и легкую технику ВСУ, сорвав ротацию противника в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Операторы ударных беспилотных летательных аппаратов 36-й отдельной мотострелковой бригады 29-й армии группировки войск "Восток" нанесли поражение формированию противника в ходе выполнения боевых задач в Днепропетровской области. В результате точного поражения уничтожены танк, бронетранспортер M113 американского производства, легкая техника, а также значительная часть живой силы противника - националистов, пытавшихся закрепиться на позициях", - информировали в военном ведомстве.

Отмечается, что уничтожение средств передвижения и сосредоточений живой силы сорвало ротацию подразделений ВСУ, пресекло попытку усиления переднего края и обеспечило благоприятные условия для дальнейшего продвижения подразделений группировки войск "Восток" вглубь обороны противника.