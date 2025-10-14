ТАСС: в Харьковской области ВСУ находятся на позициях по полгода без ротации

На запросы в адрес командования о ротации четких ответов украинские солдаты не получали

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Украинские военные находятся на позициях в Харьковской области без ротации более пяти месяцев, из-за нехватки состава в штурмовики переводят и специалистов по ПВО. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"На харьковском направлении в ходе тяжелых боев взято в плен трое военнослужащих 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. По словам пленных, они находились на позициях более пяти месяцев", - сказал собеседник агентства.

На запросы в адрес командования о ротации четких ответов украинские солдаты не получали. "Бригада испытывает острую нехватку личного состава и переводит в штурмовики специалистов батальона ПВО и артиллеристов", - добавил он.