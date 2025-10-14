Марочко: ВС РФ разбили группу ВСУ во время переброски сил

Украинские войска пытались возвести понтонную переправу на восточный берег Оскольского водохранилища в Харьковской области, сообщил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие ударили по Вооруженным силам Украины, пытающимся возвести понтонную переправку и перебросить солдат на восточный берег Оскольского водохранилища в Харьковской области. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, Киев потерял до отделения личного состава и несколько боевых машин.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, Киев в ночное время суток пытался возвести временную понтонную переправу у Гороховатки Харьковской области и перебросить личный состав, оружие и боеприпасы на восточный берег Оскольского водохранилища.

"Данные действия были своевременно выявлены - российские силы нанесли огневое поражение. В результате нашего удара противник потерял два груженных автомобиля и до отделения личного состава, также повреждена БМП", - сказал он.