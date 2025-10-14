Мирошник: более 20 жителей РФ, включая 6 детей погибли за неделю от ударов ВСУ

Всего пострадало 104 мирных жителя, сообщил посол по особым поручениям МИД России

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Свыше 20 мирных жителей российских субъектов за минувшую неделю погибли в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), более 80 человек, включая 6 детей, получили ранения. Об этом ТАСС сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

"За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 104 мирных жителя: ранены 83 человека, в том числе 6 несовершеннолетних, погиб 21 человек", - сказал он.

Мирошник уточнил, что среди пострадавших больше всего жителей Белгородской, Херсонской и Курской областей, а также Донецкой Народной Республики. "За прошедшие семь дней 76 мирных жителей пострадали от дронных атак, что составило порядка 72% от общего числа пострадавших", - добавил он.

Собеседник агентства подчеркнул, что всего за минувшую неделю украинские войска выпустили по территории РФ свыше 3,4 тыс. различных боеприпасов.