Одолевшего в одиночку пятерых военных ВСУ бойца РФ представили к званию Героя России

МОСКВА, 14 октября. /ТАСС/. Российский военнослужащий с позывным Мио, в одиночку одолевший пятерых солдат ВСУ в ходе освобождения Новогригоровки Запорожской области, представлен к званию Героя России. Об этом сообщили в эфире телеканала "Звезда".

"Сейчас Мио на следующем боевом задании, но уже представлен к званию Героя России", - сказал ведущий.

Командир роты с позывным Тиктак в комментарии телеканалу заявил, что таких людей, как боец, немного. По его словам, достаточно сложно понять, как поведет себя противник, занять необходимую позицию. "Все правильно, абсолютно сделал, выполнил поставленную задачу на пять с плюсом", - подчеркнул командир.

8 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Новогригоровка в Запорожской области.

Военнослужащий Мио в ходе освобождения в одиночку одолел группу из пяти солдат ВСУ. Оценив обстановку, он бросил в окно дома гранату, а затем открыл огонь из автомата, уничтожив двоих украинских военных. Трое оставшихся в живых попытались сбежать, но Мио сразу после огневого контакта укрылся в погребе поблизости, после чего атаковал из засады, тяжело ранив вражеских солдат.