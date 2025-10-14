Марочко: продвижение ВС РФ у Хатнего создает буферную зону

Эта зона расположена у границы Белгородской области, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, продвигаясь у Хатнего Харьковской области, формируют буферную зону на стыке с Белгородской областью, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Если мы говорим за Отрадное, то здесь действительно тоже был рывок со стороны наших военнослужащих. Это, прежде всего, хатневский участок: мы сначала взяли Меловое, потом продвинулись с Хатнего и пошли в южном направлении. В целом, это идет создание буферной зоны [на стыке с Белгородской областью], о которой говорил наш верховный главнокомандующий (президент России Владимир Путин - прим. ТАСС)", - сказал он.

Марочко 7 октября сообщал ТАСС, что российские военнослужащие продвинулись почти на 1 км южнее Хатнего Харьковской области.