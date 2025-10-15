Марочко: закрепляясь на востоке Дроновки, ВС РФ берут в охват ВСУ
04:02
ЛУГАНСК, 15 октября. /ТАСС/. Передовые маневренные группы ВС РФ начали закрепляться с восточной части Дроновки Донецкой Народной Республики, беря в охват дислоцированную в населенном пункте группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
"Передовые маневренные группы ВС РФ начали процесс закрепления с восточной части Дроновки. Исходя из оперативно-тактической обстановки, можно говорить об охвате дислоцированной в данном районе группировки вооруженных формирований Украины и полномасштабной операции российской армии по освобождению данного населенного пункта", - сказал Марочко.
Ранее он заявил агентству, что российские бойцы проломили оборону ВСУ северо-западнее и юго-восточнее от Дроновки.