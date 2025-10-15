Под контроль ВС РФ перешло более 8 кв. км территории при освобождении Алексеевки

В Минобороны сообщили, что военнослужащие Восточной группировки войск продолжают успешно вести боевые действия, освобождая Запорожскую и Днепропетровскую области

Редакция сайта ТАСС

Кадры освобождения населенного пункта Алексеевка в Днепропетровской области © Воин DV/ ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Под контроль российских войск перешло более 8 кв. км территории при освобождении Алексеевки в Днепропетровской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ, предоставив кадры боевой работы бойцов при освобождении населенного пункта.

"В результате слаженной работы операторов БПЛА и артиллерийских расчетов, войны-забайкальцы совершили стремительный рывок и освободили населенный пункт от присутствия ВСУ, водрузив на его территории флаги Российской Федерации. Под контроль наших войск перешло более 8 квадратных километров территории", - сказали в ведомстве, отметив, что населенный пункт освобождали подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток".

В Минобороны добавили, что военнослужащие Восточной группировки войск продолжают успешно вести боевые действия против ВСУ, выбивая противника из укрепленных позиций и освобождая земли Запорожской и Днепропетровской областей.

Ранее в военном ведомстве сообщили, что российские военные за сутки освободили населенные пункты Алексеевка в Днепропетровской области и Новопавловка в ДНР.