Минобороны показало кадры освобождения Новопавловки в ДНР
Редакция сайта ТАСС
13:51
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новопавловка в ДНР.
В ведомстве ранее сообщили об освобождении Новопавловки военнослужащими группировки войск "Центр".
"Решительными действиями военнослужащие группировки выбили противника из укрепленных позиций, зачистив территорию поселка. В ходе операции были уничтожены основные огневые точки и опорные пункты формирований ВСУ. Остатки гарнизона украинских боевиков покинули поле боя, спасаясь бегством", - отметили в ведомстве.