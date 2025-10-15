Минобороны показало кадры освобождения Новопавловки в ДНР

Населенный пункт освободили бойцы группировки войск "Центр"

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Минобороны России опубликовало кадры освобождения населенного пункта Новопавловка в ДНР.

В ведомстве ранее сообщили об освобождении Новопавловки военнослужащими группировки войск "Центр".

"Решительными действиями военнослужащие группировки выбили противника из укрепленных позиций, зачистив территорию поселка. В ходе операции были уничтожены основные огневые точки и опорные пункты формирований ВСУ. Остатки гарнизона украинских боевиков покинули поле боя, спасаясь бегством", - отметили в ведомстве.