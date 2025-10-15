ТАСС: ситуация с дезертирством в одной из бригад ВСУ катастрофическая
МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Катастрофическая ситуация с дезертирством в 125-й тяжелой механизированной бригаде ВСУ связана с тем, что служащих ремонтных подразделений переводят в штурмовые группы. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
"Катастрофическая ситуация с дезертирством в 125-й тяжелой механизированной бригаде связана с тем, что военнослужащих ремонтных подразделений переводят в штурмовые группы: в результате в подразделении снижается количество и механиков, и пехотинцев", - пояснил собеседник ТАСС.
Ранее в российских силовых структурах сообщали, что поваров, связистов, саперов и операторов беспилотников украинской армии все чаще переводят в шутрмовики. Большинство из них убегают из частей сразу же после первого задания.