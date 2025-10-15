ТАСС: село Садки в Сумской области стало "черной дырой" для солдат ВСУ

В российских силовых структурах заявили, что в населенном пункте военные украинской армии пропадают раз и навсегда

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 15 октября. /ТАСС/. Населенный пункт Садки в Сумской области стало местом, где солдаты украинской армии пропадают раз и навсегда, словно проваливаясь в черную дыру. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

По данным силовиков, родственники военнослужащих 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ сообщают, что в районе н. п. Садки продолжают пропадать без вести военнослужащие бригады.

"Отметим, что этот населенный пункт уже давно является своеобразной "черной дырой" для украинской армии", - указал собеседник ТАСС.

Ранее в российских силовых структурах сообщали ТАСС, что тела пропавших без вести военнослужащих 80-й ОДШБр ВСУ уже полгода находятся в моргах Львова, где не хватает рефрижераторов.

Кроме того, там отмечали, что командование 80-й бригады не вывозит тела погибших украинских солдат с позиций возле Садков, чтобы занизить потери среди личного состава. Там отмечали, что количество пропавших без вести в бригаде "исчисляются сотнями человек". Кроме того, силовики указывали, что в бригаде остро ощущается недостаток офицерского состава, а рядовые военнослужащие 80-й бригады массово отказываются выдвигаться на передовые позиции из-за отсутствия логистики и ротации.