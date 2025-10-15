Марочко: 100-процентное освобождение ЛНР может занять всего несколько недель

Под контролем ВСУ остается "небольшой участок" местности в районе Петровского, Новогригоровки и Надии, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Менее 1% территории Луганской Народной Республики остаются под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Таким мнением поделился с ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

"Сейчас территория Луганской Народной Республики - это самая освобожденная территория из всех новых регионов, которые вошли в состав Российской Федерации. Но те участки, которые нам еще осталось освободить - они очень сложные по рельефу местности. Это, получается, западные окраины Луганской Народной Республики, к сожалению, нам еще придется освобождать. Но опять подчеркну, если командование [РФ] решит освободить полностью Луганскую Народную Республику - это может занять пару недель при удачном стечении обстоятельств", - сказал он.

Марочко уточнил, что под контролем ВСУ еще остается "небольшой участок" местности в районе Петровского (украинское название - Грековка), Новогригоровки (украинское название - Новоегоровка) и Надии.

2 октября президент РФ Владимир Путин сообщал, что в Донецкой Народной Республике украинские войска контролируют "где-то 19% с небольшим" территории, в Луганской Народной Республике российским войскам осталось освободить 0,13% территории. По его словам, в Запорожской и Херсонской областях ВСУ контролируют 24-25% территорий субъекта.