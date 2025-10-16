Пленный из ВСУ рассказал, как Киев объясняет отказ призывать силовиков
МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Украинская пропаганда объясняет отказ отправлять сотрудников силовых структур на боевые действия отсутствием у них необходимых навыков, рассказал пленный солдат ВСУ Виктор Мовчан. Видео беседы с ним есть в распоряжении ТАСС.
"По телевизору говорят, что полицейских брать не будут, поскольку они не обучены. Ну как они не обучены, как они учились? Все [они] умеют стрелять, все", - сказал он.
Пленный проходил службу в 34-м батальоне 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. "Конечно, по разговорам не хотелось туда попадать. Говорили, что 57-я - одно мясо", - отметил пленный.
Мовчан попал в плен к российским военнослужащим Северной группировки во время боев в Волчанске в Харьковской области. Он вместе с сослуживцем на протяжении восьми месяцев просидел в подвале здания в ожидании помощи. Они приняли решение сдаться после того, как закончились запасы еды и воды.