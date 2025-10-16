Командир Ларионов: на третий день боев за Московское ВСУ стали сбегать

При отходе украинские солдаты сбрасывали амуницию и вооружение, рассказал боец

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинская группировка на третий день боев за село Московское под Димитровым в ДНР побежала с позиций, рассказал ТАСС командир штурмового отряда 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск "Центр" Борис Ларионов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"На третий, на четвертый день, вот там был один большой укрепчик, мы их (ВСУ - прим. ТАСС) сместили. Мы их сместили, они начали убегать, ну и там уже наши разведчики их встретили. То есть противник убегал к себе на свою очередную линию обороны, думая, что сейчас они ее займут. Но там сидел секрет разведчиков, который заблаговременно туда зашел", - рассказал командир.

Он отметил, что при бегстве ВСУ сбрасывали с себя амуницию и вооружение.

Минобороны сообщило 13 октября, что группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Московское в ДНР.