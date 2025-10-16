Командир Воронин раскритиковал распиаренные ВСУ мобильные пункты борьбы с БПЛА

Российский военнослужащий также отметил важность использования дронов на оптоволокне, погасить сигнал которого невозможно

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Мобильные пункты борьбы с дронами, которые активно продвигает Киев, на линии фронта работают плохо. Как рассказал ТАСС командир подразделения БПЛА отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск "Центр" Виктор Воронин, это происходит из-за плотности использования БПЛА.

"Все раздутая пиар-компания вот этих их, как они [ВСУ] сказали, мобильных пунктов борьбы с дронами, ПВО распиаренная, все это плохо работает. Почему? Ну, давайте честно говорить. За счет того, что массовое внедрение технологии FPV-дронов в войска дало именно ту плотность применения дронов, при которой со всех направлений остановить это невозможно. И сколько бы ты постов в ПВО не выставлял, сколько бы ты противодействия не придумывал, всегда будут находиться способы ведения тактики применения дронов", - сказал командир.

Он также отметил важность использования дронов на оптоволокне, погасить сигнал которого невозможно.

"Это прям масштабно поменяло расклад сил, расстановку", - добавил командир.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Московское в ДНР.