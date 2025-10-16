Боец Жога: при подходе ВС РФ к Балагану военные ВСУ сбегали, бросая все

Украинские военнослужащие оставляли как амуницию, так и вооружение, отметил штурмовик отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск "Центр"

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Украинские военнослужащие частично сбегали из села Балаган под Димитровым при наступлении российских войск, рассказал ТАСС штурмовик подразделения БПЛА отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Александра Захарченко в составе группировки войск "Центр" Антон Жога.

"Благодаря поддержке артиллерии, FPV-дронов наших товарищей, [ВСУ] хорошо убегали. Бросали амуницию, бросали все, даже вооружение", - сказал штурмовик.

По данным военнослужащего, в населенный пункт штурмовики заходили малыми группами при поддержке и корректировке с воздуха.

14 октября в Минобороны РФ сообщили, что группировка войск "Центр" освободила населенный пункт Балаган в ДНР.