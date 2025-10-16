Марочко: ВСУ вышли почти из половины Вишневого из-за продвижения ВС РФ

Населенный пункт практически наполовину взят армией России, отметил эксперт

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышли почти из половины Вишневого Днепропетровской области на фоне продвижения сил РФ на данном участке фронта, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Ранее Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ наступают у освобожденной 15 октября Алексеевки Днепропетровской области на фронте шириной порядка 30 км.

"На очереди [к освобождению] сейчас населенный пункт Вишневое, который, по сути, уже наполовину взят нашими военнослужащими. И позитивная динамика дает основание говорить о том, что в ближайшее время о Вербовом и Вишневом, которые находятся южнее Алексеевки, заявит Министерство обороны [РФ], как об освобожденных населенных пунктах", - сказал он.