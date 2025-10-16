Замкомандира Разиков рассказал о работе разведчиков при освобождении Московского

Разведчики 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" заходили в тыл ВСУ и уничтожали отступающего противника, сообщил заместитель командира разведбатальона

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Разведчики 5-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады имени Александра Захарченко 51-й общевойсковой армии в составе группировки войск "Центр" в ходе освобождения населенного пункта Московское Донецкой Народной Республики заходили в тыл ВСУ и уничтожали отступающего противника. Об этом рассказал заместитель командира разведбатальона Владислав Разиков.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Одна из наших задач была зайти в глубокий тыл противника, накопиться. Нужно было протоптать, как говорится, дорогу для нашей пехоты", - сказал он на видео, предоставленном Минобороны РФ.

Разиков отметил, что российские разведчики, действуя по двое, уничтожали группы из семи-восьми украинских военнослужащих.

По его словам, ВСУ не ожидали встретить российских разведчиков так глубоко у себя в тылу. "Был момент, когда противник, отходя после натиска нашей пехоты, наткнулся на одну из таких засад. То есть противник абсолютно не ожидал этого. Был застигнут врасплох и понес колоссальные потери", - добавил боец.

Об освобождении населенного пункта Московское в ДНР Минобороны России сообщило 13 октября.