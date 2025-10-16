Марочко: взятие Новопавловки сужает горловину котла для ВСУ у Сухого Яра

На всех участках красноармейского направления "идут серьезные боестолкновения", отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, освободив Новопаловку, сужают горловину огневого котла для дислоцированных у Сухого Яра Донецкой Народной Республики подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Освобождение Новопавловки позволило нам сузить горловину котла, в которой находится украинская группировка в районе населенного пункта Сухой Яр", - сказал он.

Военный эксперт отметил, что на всех участках красноармейского направления "идут серьезные боестолкновения". "По сути, наши военнослужащие начали замыкание тех огневых карманов, которые были образованы ранее. Та украинская группировка, которая не была выведена из окружения, будет уничтожена нашими войсками. По крайней мере об этом заверяют те военнослужащие, которые находятся в данном районе", - сообщил Марочко.

Об освобождении Новопаловки в ДНР в Минобороны РФ сообщили 15 октября.