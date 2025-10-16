Оператор БПЛА: дрон "Молния-2" поразил цель ВСУ на рекордной дальности 82 км

Чаще всего военнослужащие в качестве боевой части для этого беспилотника используют противотанковые мины ТМ

ДОНЕЦК, 16 октября. /ТАСС/. Расчет ударного беспилотника "Молния-2" проник в тыл противника и уничтожил цель на рекордном расстоянии в 82 км от пункта запуска. Об этом сообщила ТАСС оператор ударных БПЛА 1-й Славянской бригады 51-й армии ЮВО, действующей в интересах группировки "Центр", с позывным Радистка.

"Все зависит от задачи, которую нам ставит командование. Сам беспилотник может улететь, учитывая ветер, учитывая батарейку, на большие расстояния. У нас максимум получалось улетать на 82 км", - сказала Радистка, отвечая на вопрос о максимальной дальности работы "Молнии".

По ее словам, чаще всего операторы "Молнии" в качестве боевой части для дрона используют противотанковые мины ТМ. "В нашем подразделении используется чаще всего ТМ. Это мина. В других, возможно, используются какие-то другие боеприпасы. Но не всегда у нас тээмка летит на "Молнии". Также [применяются] осколочные боеприпасы и зажигательные боеприпасы", - сказала она.

В Минобороны ранее отметили, что ударный дрон "Молния-2" за счет своих тактико-технических характеристик способен наносить удары на гораздо больших расстояниях, чем FPV-дрон, а также может нести боевую часть весом в несколько килограммов. Также он оснащен катапультой, благодаря которой может быть запущен с любой точки.