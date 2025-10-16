Марочко: Киев убрал офицеров из Константиновки из-за приближения ВС РФ

В основном на линии боевого соприкосновения находятся рядовые, в редких случаях сержантский состав, отметил военный эксперт

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

ЛУГАНСК, 16 октября. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) вывело офицерский состав из Константиновки Донецкой Народной Республики, поскольку российские бойцы продвигаются на востоке города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Касаемо Константиновки: у нас сейчас действительно есть определенные успехи. Пока можно говорить об определенных результатах на востоке данного населенного пункта. <…> Украинские боевики оттуда вывели руководящий состав. В основном на линии боевого соприкосновения находятся обычные боевые единицы: рядовой и в редких случаях сержантский состав", - сказал он.

Марочко отметил, что в целом в Константиновке солдаты ВСУ "пытаются давить" на подразделения РФ.

14 октября Марочко сообщал ТАСС, что российские военнослужащие, совершив рывок, зашли и начали закрепляться на восточных окраинах Константиновки.