Марочко: ВС РФ закрепляются на восточных окраинах Константиновки ДНР

ВСУ ожесточенно сопротивляются, пытаясь удержать город, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 14 октября. /ТАСС/. Российские военнослужащие, совершив рывок, зашли и начали закрепляться на восточных окраинах Константиновки Донецкой Народной Республики. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытаясь удержать город, ожесточенно сопротивляются.

"Буквально на прошлой неделе был существенный успех - мы совершили рывок с Предтечино и, по сути, уже идет закрепление на восточных окраинах данного населенного пункта (Константиновки - прим. ТАСС)". <…> Константиновка очень сложный участок. И сейчас действительно там идут ожесточенные бои - противник сопротивляется", - сказал он.

Военный эксперт добавил, что Константиновка - крупный промышленный город с большой промзоной, в которой противник "расставляет свою технику и укрывается", что замедляет продвижение российских бойцов в городе. "Если мы говорим о том, что как там (в Константиновке - прим. ТАСС) будет продвижение, то сразу могу сказать, что, приблизительно, это тот же самый Артемовск (украинское название - Бахмут). То есть вспомните, сколько мы боролись за этот населенный пункт. Вот Константиновка абсолютно такой же. Даже может быть в некоторых случаях хуже для продвижения будет для наших войск", - отметил Марочко.

Он считает, что Киев будет пытаться удерживать Константиновку до последнего. "Противник прекрасно понимает, что данный населенный пункт оставлять ни в коем случае нельзя, иначе дальше пойдет уже славянско-краматорская агломерация, а это уже последний рубеж Донбасса. И, естественно, им нужно как можно дольше удерживать продвижение наших войск", - заключил собеседник агентства.

12 октября Марочко сообщал ТАСС, что военнослужащие РФ зашли в Константиновку и начали бои на востоке города.