Единственный случай: как Домеснесский десант вынудил германцев усилиться

В разгар Первой мировой войны — 110 лет назад — на Балтийском море произошла дерзкая (и успешная) высадка десантного отряда на вражеское побережье. Причем приняли участие в этом нижние чины и офицеры береговых частей Балтийского флота Российской империи. А руководил планированием тогда еще капитан 1-го ранга Александр Колчак, который спустя несколько лет стал одним из лидеров Белого движения в Гражданской войне

Германцы у стен Риги

Осенью 1915 года Российская императорская армия завершила стратегический маневр, известный как Великое отступление. Он был направлен на выравнивание фронта и предотвращение окружения наших главных сил.

В результате северный фланг Восточного (русско-германо-австрийского) фронта к концу сентября приблизился к побережью Рижского залива, находясь примерно в 30–40 км юго-восточнее Риги. Противник не прекращал попыток форсировать реку Западная Двина (Даугава) и захватить город, который был тогда одним из важнейших промышленных центров империи. Части и соединения 12-й армии Северного фронта под командованием генерала от инфантерии Владимира Горбатовского успешно отражали все попытки германских войск. Активную поддержку полевым войскам оказывали и моряки-балтийцы, которые не только не позволили германскому флоту прорваться в Рижский залив через Ирбенский пролив, но и неоднократно огнем корабельной артиллерии выручали пехоту, сражавшуюся в прибрежном районе на Курземском полуострове (занятая врагом часть Курляндской губернии).

В начале октября германцы предприняли очередную попытку улучшить свои позиции на участке фронта 12-й армии, где им противостоял 7-й Сибирский корпус. Стремясь оказать помощь попавшим в трудную ситуацию "сибирякам", командующий Балтийским флотом вице-адмирал Василий Канин обратился в штаб Северного фронта с предложением высадить морской тактический десант в тылу противника.

7-го октября (по юлианскому календарю, старому стилю — прим. авт.), получив сведения о развитии противником операции под Ригой, я приказал ускорить производство десанта, имея целью вызвать тревогу в тылу Рижского отряда противника Из рапорта вице-адмирала Василия Канина

Командующий фронтом генерал от инфантерии Николай Рузский одобрил план моряков-балтийцев, но потребовал включить в состав спешенный эскадрон кадрового 20-го драгунского Финляндского полка с пулеметной командой. Это — 5 офицеров, 138 нижних чинов, 6 ручных пулеметов. Основу десанта должны были составить две роты 1-го батальона морской бригады сухопутного фронта морской крепости императора Петра Великого. А это — 9 офицеров, 310 нижних чинов и 3 станковых пулемета с расчетами.

Командовать десантным отрядом назначили командира миноносца "Инженер-механик Дмитриев" капитана 2-го ранга Павла Шишко. Он среди сослуживцев пользовался репутацией рассудительного и при этом отчаянно смелого человека.

Историческая справка Морская бригада (четыре батальона) сухопутного фронта морской крепости императора Петра Великого — особое соединение береговых частей Балтийского флота Российской империи. Оно было сформировано в феврале 1915 года на временной основе для обороны фортификационных сооружений на островах Моонзундского архипелага и в Финском заливе. В 1916 году бригада была реорганизована в Балтийскую морскую дивизию и передислоцирована на Румынский фронт. Показать еще

Для перевозки десантного отряда, поддержки его корабельной артиллерией и прикрытия с моря и воздуха от возможных контрмер флота противника были задействованы линкор "Слава", канонерские лодки "Грозящий" и "Храбрый". А также 13 миноносцев 5-го и 9-го дивизионов Минной дивизии, гидроавиатранспорт "Орлица" (пять гидросамолетов F.B.A. Type C французской конструкции), 3 тральщика и несколько паровых катеров с пулеметами.

Руководить этими силами и средствами вице-адмирал Канин поручил капитану 1-го ранга Александру Колчаку, который незадолго до этого был назначен временным командующим Минной дивизией Балтийского флота. Его боевой дебют в должности командира соединения должен был либо подтвердить профессионализм, либо поставить крест на дальнейшей карьере флотоводца.

Ослепить противника, пусть и временно

Главной целью десантного отряда был определен мыс Домеснес — самая северная оконечность Курземского полуострова. Согласно сведениям, полученным от местных жителей и авиаразведки, удалось установить, что противник оборудовал в этом месте опорный пункт с наблюдательным постом на башне старого деревянного маяка. Оттуда шли доклады о всех перемещениях русских кораблей в Ирбенском проливе. Штаб Балтийского флота решил воспользоваться ситуацией и хотя бы на какое-то время лишить противника визуального наблюдения.

Первоначально предполагалась высадка десанта у рыбацкого поселка Роен, который расположен на восточном побережье Курземского полуострова, с последующей стремительной атакой позиций противника. Однако сильный восточный ветер 20 и 21 октября не позволял приступить к намеченным действиям. Высадка должна была происходить с помощью корабельных шлюпок (баркасов), что при большой волне могло закончиться трагедией и полным провалом. Колчак принял решение не дожидаться улучшения погоды, а произвести высадку на рассвете 22 октября в районе селения Салнакен.

Согласно описанию, которое приведено в рапорте Канина, Салнакен находился в Ирбенском проливе примерно в 7 верстах (около 7,5 км) к западу от мыса Домеснес. Там имелся пологий участок береговой линии, хорошо защищенный рельефом местности от восточного ветра и создаваемых им волн.

Высадка у Салнакена

Так утром 22 октября 1915 года в 5 часов 30 минут десантный отряд, руководимый капитаном 2-го ранга Шишко, переместился с кораблей на баркасы и не без трудностей, но высадился в указанном ему месте. Со стороны моря их напрямую поддерживали миноносцы и канонерские лодки, готовые по сигналу с берега оказать поддержку огнем корабельной артиллерии. Возвращение десанта к месту высадки не предполагалось, а потому все шлюпки были взяты на буксир паровыми катерами.

Примерно в 9 часов утра высланный вперед боевой дозор десанта оповестил командира отряда о движении навстречу по прибрежной дороге до полуроты германской пехоты. Немцы двигались маршевой колонной, не подозревая о наличии русских войск в их тылу. В результате внезапных засадных действий отряд противника (около 75 человек) был частично уничтожен (согласно документам, 22 трупа обнаружено на месте скоротечного боя) и частично рассеян.

Быстро осмотрев захваченный обоз, Шишко приказал продолжать движение к главной цели — позициям противника на мысе Домеснес. Там ожидалось серьезное сопротивление ввиду наличия фортификационных сооружений и окопов полного профиля с проволочными заграждениями.

Однако оборонявшийся в этом месте взвод германской пехоты (75–80 человек), который попал под весьма эффективный огонь артиллерии миноносцев 5-го дивизиона Минной дивизии (поддерживал десантный отряд), в полном составе бежал вглубь полуострова (в юго-восточном направлении). Запоздали… так как и этот путь отхода уже был перехвачен драгунами из состава российского десанта. Противник вновь попал в засаду, которая стоила ему 20 человек убитыми и 7 — взятыми в плен.

В это самое время бойцы двух морских рот завершили уничтожение опорного пункта противника на мысе Домеснес и подожгли деревянный маяк с постом наблюдения. В дополнение ценным трофеем стала металлическая шкатулка, в которой были найдены почти 7 тыс. германских марок и хозяйственная переписка 10-го батальона ландштурма (от нем. Landsturm — "земельное ополчение").

Около 13 часов, выполнив поставленную задачу, капитан 2-го ранга Шишко приказал личному составу десантного отряда погрузиться на баркасы и выйти в море. Важно отметить, что фактор внезапности в полной мере способствовал безопасному отходу, так как немцы пребывали в растерянности. Их главные силы, которые размещались в городе Виндава (ныне Вентспилс, Латвия), не пришли на помощь двум взводам ландштурма разгромленным в районе мыса Домеснес. По всей видимости, опасаясь, что на Курземском полуострове высажен крупный морской десант, командование противника решило не предпринимать скоропалительных действий, а дождаться прояснения обстановки.

Командир отряда доложил капитану 1-го ранга Колчаку, что итоговые потери личного состава исчисляются четырьмя ранеными разной степени тяжести (драгун и трое нижних чинов морских рот).

Единственный случай

Несмотря на благополучный исход и полученный опыт, практика применения морских десантов на Балтике не получила дальнейшего развития. Летом 1916 года, планируя наступление 12-й армии в районе Риги, штаб Северного фронта решился было на проведение крупномасштабной морской десантной операции на Курземском полуострове. Но в последний момент по указанию Ставки она была отменена, а подготовленный десантный отряд (фактически корпус) под командованием генерал-майора Александра Геруа расформирован.

Тем не менее морской тактический десант, который высадился 22 октября 1915 года на северной оконечности Курземского полуострова, сыграл немалую роль в сковывании сил противника на рижском направлении. Стремясь снизить эффективность подобного рода разведывательно-диверсионных рейдов со стороны русских войск, германское командование было вынуждено усилить ландверные части и направить в этот район 1-ю кавалерийскую дивизию (1-я, 2-я и 41-я кавалерийские бригады).

Кроме того, эти события так и остались единственным случаем за всю историю Первой мировой войны, когда нижним чинам и офицерам береговых частей Балтийского флота Российской империи довелось принять участие в боевых действиях в составе морского десанта.

Кандидат исторических наук Давид Мартиросян