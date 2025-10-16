Замкомандира Дроботов: бои за Новопавловку в ДНР длились порядка двух недель

Об этом рассказал замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр"

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Военные ВС РФ освобождали Новопавловку в ДНР порядка двух недель. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" Александр Дроботов.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Ну, где-то вот возьмем даже две недели чистого времени [боев за Новопавловку], примерно вот так вот", - ответил замкомандира на вопрос, сколько длились бои за этот населенный пункт.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Новопавловка в ДНР.