Замкомандира Дроботов: бои за Новопавловку в ДНР длились порядка двух недель
16 октября, 23:03
ДОНЕЦК, 17 октября. /ТАСС/. Военные ВС РФ освобождали Новопавловку в ДНР порядка двух недель. Об этом рассказал ТАСС замкомандира штурмового батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) группировки войск "Центр" Александр Дроботов.
"Ну, где-то вот возьмем даже две недели чистого времени [боев за Новопавловку], примерно вот так вот", - ответил замкомандира на вопрос, сколько длились бои за этот населенный пункт.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Центр" населенного пункта Новопавловка в ДНР.