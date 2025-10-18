Марочко: Киев несет колоссальные потери у Тихого

По словам военного эксперта, ВСУ находятся не на выгодных для себя позициях

ЛУГАНСК, 18 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины в ходе боев за Тихое в Харьковской области понесли колоссальные потери, так как находятся на невыгодных позициях. Как сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, несмотря на потери, командование ВСУ все еще пытается удержать соседние Волчанские Хутора.

"Касаемо харьковского Тихого, то здесь сразу могу сказать, что ожесточенные боестолкновения шли на протяжении очень длительного времени. Противник здесь сопротивлялся на протяжении очень длительного времени, но вместе с тем наши военнослужащие продвигались как восточнее Волчанска, так и по направлению Волчанских Хуторов. Естественно, это привело к освобождению населенного пункта Тихое. Хочу отметить: в данном районе украинские боевики несут колоссальные потери - они находятся не на выгодных для себя позициях, еще пытаются удерживать Волчанские Хутора", - сказал он.

17 октября Минобороны РФ сообщило об освобождении Тихого Харьковской области.