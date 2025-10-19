Сын рассказал, как прикрывал танковый экипаж своего отца в Волновахе

Отец и сын отметили, что служба вместе придает им сил

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Отец и сын Роман и Богдан Бердянские служат в одной танковой роте с 2021 года, сейчас оба - командиры танков. Богдан рассказал ТАСС, что в ходе освобождения Волновахи в 2022 году со своим танком даже прикрывал танковый экипаж отца, когда у них закончился боекомплект.

Богдан пошел на службу в 18 лет, осенью 2021 года, через месяц контракт подписал его отец Роман. Также в их 10-м отдельном танковом батальоне 51-й гвардейской армии ЮВО группировки "Центр" служит двоюродный брат Богдана.

"Когда мы штурмовали центр города [Волноваха] у них (танкового экипажа отца - прим. ТАСС) закончился БК, они откатывались, погрузив двухсотых и трехсотых, тогда уже выкатывались мы, чтобы прикрывать их", - рассказал ТАСС старший сержант Богдан Бердянский.

Отец и сын отметили, что служба вместе придает им сил. "Конечно, переживаю за него, когда у него боевые выезды. И горжусь, и есть поддержка - я ему помогаю, он мне", - сказал Роман Бердянский.