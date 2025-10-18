Военная операция на Украине. Онлайн

Реклама на ТАСС
21:00
обновлено 21:13
Вооруженные силы Украины совершили одну атаку на территорию ДНР за минувшие сутки, выпустив три боеприпаса.

Гвардии ефрейтор, оператор беспилотника Антон Князев обнаружил скопление украинских боевиков и вел корректировку огня, следствием этого было уничтожение 15 солдат ВСУ. 

Российские средства ПВО за два часа перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА над регионами РФ.

Основные события 19 октября - в онлайн-трансляции ТАСС. 

21:12

21:06

