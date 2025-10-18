Военная операция на Украине. Онлайн
Редакция сайта ТАСС
21:00
обновлено 21:13
Вооруженные силы Украины совершили одну атаку на территорию ДНР за минувшие сутки, выпустив три боеприпаса.
Гвардии ефрейтор, оператор беспилотника Антон Князев обнаружил скопление украинских боевиков и вел корректировку огня, следствием этого было уничтожение 15 солдат ВСУ.
Российские средства ПВО за два часа перехватили и уничтожили 20 украинских БПЛА над регионами РФ.
Основные события 19 октября - в онлайн-трансляции ТАСС.