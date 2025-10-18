Военная операция на Украине. Онлайн

Вооруженные силы Украины совершили одну атаку на территорию ДНР за минувшие сутки, выпустив три боеприпаса. Об этом сообщили в управлении по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР.

Сведения о ранении гражданских не поступали. По данным управления, повреждено два жилых дома и один автомобиль.