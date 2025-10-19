В Минобороны рассказали о служащих в минометном расчете отце и сыне

Подобная семейная и закаленная в бою связь делает их группу по-настоящему сплоченной и эффективной, подчеркнули в ведомстве

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Военнослужащие - отец и сын - вместе выполняют боевые задачи в составе минометного расчета 49-й общевойсковой армии группировки войск "Днепр" в Херсонской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

"Их боевой путь начался практически одновременно. Отец, имея за плечами опыт службы в армии и жизненную мудрость, стал для своего сына старшим товарищем, наставником и надежным щитом. Вместе они занимают позиции и вместе выполняют боевые задачи", - говорится в сообщении.

Как уточнили в военном ведомстве, в составе подразделения отец отвечает за расчеты и наводку, а сын обеспечивает бесперебойное снабжение боеприпасами и четко выполняет команды. "Мы всегда работаем по пехоте, по опорным пунктам, по наблюдательным пунктам, по технике противника", - рассказали военнослужащие. В министерстве подчеркнули, что подобная семейная и закаленная в бою связь делает их расчет по-настоящему сплоченным и эффективным.

"Командование бригады отмечает, что пример семьи является яркой иллюстрацией преемственности поколений, верности воинскому долгу и традициям российской армии. Такие династии служат мощным стимулом для повышения боевого духа и укрепления сплоченности воинского коллектива", - добавили в МО РФ.