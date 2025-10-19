За три часа над регионами России уничтожили 15 украинских БПЛА

Беспилотники сбили над Воронежской, Белгородской и Ростовской областями

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Российские средства ПВО за три часа уничтожили 15 украинских БПЛА над регионами РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"19 октября текущего года в период с 17:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 10 БПЛА над территорией Воронежской области, 3 БПЛА над территорией Белгородской области и 2 БПЛА над территорией Ростовской области", - сказали в ведомстве.