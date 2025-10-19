ВС РФ уничтожили военную технику и живую силу ВСУ в Харьковской области

Цели поразили расчеты ударных беспилотников группировки "Запад", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Расчеты ударных беспилотников группировки "Запад" ликвидировали военную технику и живую силу подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом ТАСС сообщили в Минобороны России.

"Военнослужащие 375-го отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона 47-й танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО в Харьковской области с помощью FPV-дронов уничтожили военную технику и живую силу противника. Мастерски преодолев средства радиоэлектронной борьбы противника, операторы дронов идентифицировали цели и успешно поразили их. Результат уничтожения подтвержден средствами объективного контроля в режиме реального времени", - говорится в сообщении.

Как отметили в министерстве, бойцы ВС РФ перепрошивают свои дроны для того, чтобы системы РЭБ противника не могли им противодействовать. Там уточнили, что все специалисты расчетов БПЛА прошли обучение по управлению, перепрограммированию, ремонту дронов.

"Подразделения беспилотной авиации ежедневно и круглосуточно наносят удары по объектам ВСУ, включая опорные пункты, схроны с боеприпасами, взлетные площадки для беспилотников, ретрансляторы, выносные антенны, а также колесную и бронированную технику", - подчеркнули в ведомстве.