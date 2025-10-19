"Россия-1": военные РФ при боях за Новомихайловку прошли 8 км под землей

Военнослужащим группировки "Восток" во время операции в декабре 2023 года пришлось преодолевать весь путь в согнутом положении

Редакция сайта ТАСС

© Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Военнослужащие группировки "Восток", в конце 2023 года участвовавшие в боях за Новомихайловку в ДНР, преодолели восьмикилометровую дистанцию по подземной трубе. Об этом сообщили в телепрограмме "Вести недели" со ссылкой на бойцов - участников операции.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

"Российские военнослужащие во время боев за Новомихайловку ДНР преодолели восьмикилометровый участок по подземной трубе, перемещаясь в согнутом положении", - рассказали в ходе программы на телеканале "Россия-1".

Отмечается, что "трубопроводная операция" стала первой в своем роде, еще до осуществления похожих маневров в Судже и Авдеевке, но была засекречена, чтобы не раскрывать этот тактический прием и не мешать аналогичным маневрам на других направлениях.