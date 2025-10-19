Группировка "Восток" уничтожила 6 станций Starlink и 16 пунктов БПЛА ВСУ

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток" за сутки составили 6 станций спутниковой связи Starlink и 16 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Алексей Яковлев.

"В течение суток противник потерял более 280 военнослужащих, танк, боевую бронированную машину, 14 автомобилей, реактивную систему залпового огня и артиллерийское орудие западного производства, 2 станции радиоэлектронной борьбы, 6 станций спутниковой связи Starlink и 16 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал он.